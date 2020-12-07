Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть Чемпионата мира 2022 с нами будут соревноваться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Онлайн-трансляция жеребьевки отбора ЧМ-2022 – как это было

"Сине-желтые" получили самого тяжелого соперника из первой корзины – действующих чемпионов планеты французов. Сборная Украины встречалась с "гальскими петухами" десять раз: 1 победа, 3 ничьи и 6 поражений. Совсем недавно команды проводили товарищеский матч в Париже, который завершился жестоким избиением команды Шевченко со счетом 1:7.

Оба поединка с Финляндией в отборе к ЧМ-2018 завершились триумфами (1 0 дома, 2:1 в гостях). С казахами у нас – также стопроцентный результат (4 победы). А вот против Боснии и Герцеговины сыграем впервые.

Напомним, что 10 победителей групп гарантированно попадают на Мундиаль, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Команды, занявшие вторые места, и 2 сборные с лучшими результатами в последней Лиге наций (из тех, которые не финишируют на первых двух позициях в отборе) сыграют плей-офф, по итогам которого путевки на Мундиаль получат еще 3 сборные.

Отбор на ЧМ-2022 стартует 24 марта 2021-го, а завершится в ноябре того же года. В марте 2022-го пройдет плей-офф, который будет состоять из двух этапов (по 1 матчу).