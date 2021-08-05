Грилиш попрощался с Астон Виллой и подписал контракт с Манчестер Сити – соглашение рассчитано до июня 2026, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали перехода не разглашаются, но по неофициальной информации "горожане" заплатили за 25-летнего англичанина 100 млн фунтов (около 117 млн ​​евро). Это новый трансферный рекорд АПЛ.

Добавим, что за Манчестер Сити Грилиш будет выступать в футболке под 10 номером, которая стала вакантной после перехода Серхио Агуэро в Барселону.

К слову, Джек является воспитанником Астон Виллы, за которую провел всю карьеру, кроме одного сезона в аренде за Ноттс Каунти. В составе бирмингемцев Грилиш в целом сыграл 213 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи.

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