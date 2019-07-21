"С Фонсекой было немного по-другому", – Фернандо рассказал о подготовке Шахтера к новому сезону

Полузащитник Шахтера Фернандо поделился впечатлениями после контрольного поединка с Олимпиком (3:0).

"Команда показала хорошую игру и отличный результат. Это последняя товарищеская встреча перед поединком с Динамо за Суперкубок и первый шаг к новому чемпионату. Это не репетиция, а все-таки товарищеский матч.

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Понемногу, шаг за шагом мы адаптируемся к стилю игры Луиша Каштру. Понятно, что с Паулу Фонсекой было немного по-другому, но с каждым днем, с каждой тренировкой мы привыкаем и все лучше понимаем стиль, который нам нужно показывать.

Команда сыграна в течение уже нескольких лет, состав с прошлого сезона не претерпел больших изменений. Мы – чемпионы, мы – лучшие, поэтому мы готовы", – цитирует Фернандо пресс-служба Шахтера.

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