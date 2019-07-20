Шахтер легко разобрался с Олимпиком в спарринге – урок комбинационного футбола от Каштру для экс-игрока Реала

Шахтер в товарищеском поединке без проблем обыграл донецкий Олимпик. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпик – 3:0

Голы: Алан Патрик, 26, 57, Мораес, 89

Вчера, 19 июля, сегодняшние соперники провели еще по одной товарищеской игре. Подопечные Луиша Каштру победили дебютанта УПЛ – Колос из Коваливки со счетом 2:0. А Олимпик в Харькове одолел Металлист 1925 – 3:0.

Шахтер – Олимпик – 3:0 – видео голов и обзор матча

С первых минут отчетного поединка Шахтер завладел инициативой, создавая давление на ворота соперника. Олимпик пытался остро отвечать во время котратак или стандартных положений. Стартовая активность принесла дивиденды горнякам в середине первого тайма. Жуниор Мораес разогнал атаку "горняков", отдал передачу налево на Тайсона. Тот пробил, но голкипер Олимпика отбил мяч, однако первым на добивании оказался Алан Патрик, который и открыл счет.

После забитого гола Шахтер продолжил контролировать мяч, но создать по-настоящему острых моментов подопечным Луиша Каштру не удавалось. Команда Жулио Сезара действовала несогласованно и не могла ничего противопоставить "горнякам".

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Уже на 57-й минуте дубль оформил Алан Патрик, на этот раз после прострела слева от Исмаили, забив беспрепятственно из пределов вратарской.

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В середине второй половины тренеры провели ряд замен, что кардинально на ход матча не повлияло. Шахтер атаковал, а Олимпик пытался защищаться. Регулярно от пропущенного гола свою команду спасал Бетим, но на 89-й минуте даже он оказался бессилен. Голевую контратаку "горняков" начал Андрей Пятов. Тайсон убежал от защитников, отпасовал на Жуниора Мораеса, и тот точным ударом завершил комбинацию своих партнеров.

Итоговые 3:0 в пользу Шахтера. Подопечные Луиша Каштру не заметили команду Жулио Сезара, а Олимпик оказался не готов к встрече с таким соперником.

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