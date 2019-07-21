"З Фонсекою було трохи по-іншому", – Фернандо розповів про підготовку Шахтаря до нового сезону

Півзахисник Шахтаря Фернандо поділився враженнями після контрольного поєдинку з Олімпіком (3:0).

"Команда показала хорошу гру і відмінний результат. Це остання товариська зустріч перед поєдинком з Динамо за Суперкубок і перший крок до нового чемпіонату. Це не репетиція, а все-таки товариський матч.

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Потроху, крок за кроком ми адаптуємося до стилю гри Луїша Каштру. Зрозуміло, що з Паулу Фонсекою було трохи по-іншому, але з кожним днем, з кожним тренуванням ми звикаємо і все краще розуміємо стиль, який нам потрібно показувати.

Команда зіграна протягом вже декількох років, склад з минулого сезону не зазнав великих змін. Ми – чемпіони, ми – найкращі, тому ми готові", – цитує Фернандо прес-служба Шахтаря.

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