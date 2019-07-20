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Шахтер – Олимпик – 3:0 – видео голов и обзор матча

22:01 15 Читати українською
Шахтер – Олимпик – 3:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Олимпик – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер в товарищеском поединке без проблем обыграл донецкий Олимпик. Смотрите видео голов матча на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
3
3 : 0
0
Олимпик
18:00 20:07:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпик – 3:0

Голы: Алан Патрик, 26, 57, Мораес, 89

Победу команде Луиша Каштру принес дубль Алана Патрика, который отличился в середине каждого из таймов, и взятие ворот Жуниора Мораеса.

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