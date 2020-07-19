"С Динамо всегда играли на равных": хавбек Колоса нашел виновных в поражениях своей команды киевлянам

Полузащитник Колоса Вадим Милько признался, что некачественная работа судей не позволила ковалевской команде набрать больше очков в матчах с "бело-синими".

"Сыграли с Динамо столько игр, и, в принципе, всегда играли на равных. Но из-за каких-то судейских ошибок результат был не в нашу сторону. Будем делать все возможное, чтобы это исправить", – сказал Милько в комментарии программе "Футбол NEWS".

Колос – Динамо: анонс матча УПЛ

Напомним, уже сегодня, 19 июля, Колос проведет свой заключительный поединок сезона против Динамо. Киевляне, которые идут вторыми, чтобы завоевать серебро УПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов должны не проиграть ковалевской команде. Поединок состоится на НСК Олимпийский, начало матча в 19:30.

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