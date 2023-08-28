Головний тренер "чорних орлів" Шенол Гюнеш поділився очікуваннями від повторного поєдинку турецької та української команд у боротьбі за вихід у груповий етап третього за силою єврокубку.

"Звичайно, перемога в першому матчі є перевагою, але нам протистоїть дуже досвідчений тренер, а Динамо – клуб із великим європейським досвідом.

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Необхідно бути обережними. У матчі-відповіді нам потрібно зіграти так само серйозно і дисципліновано.

Попереду – 90 хвилин поєдинку. Для нас дуже важливо, щоб ми залишалися повністю сконцентрованими, не можна допустити навіть найменшої розслабленості", – цитує Гюнеша Yeni Şafak.

Нагадаємо, перша зустрічі завершилась прикрою поразкою Динамо 2:3. Матч-відповідь – у четвер, 31 серпня, о 21:00.

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