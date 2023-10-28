Главный тренер Сельты Рафа Бенитес считает, что судьи отобрали у его команды победу над Жироной.

Жирона обыграла Сельту благодаря голу в компенсированное время, потому Довбик и Цыганков стали лидерами Ла Лиги. Однако перед этим забила именно Сельта – судья отменил гол из-за противоречивого фола против голкипера, а VAR не скорректировал решение.

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"Не хочу ничего говорить, но я не понимаю этого. Кто-то понимает? Невозможно объяснить. VAR где-то существует, но я не знаю, что это, на что они смотрят. Мы проанализируем игру и с Божьей помощью попытаемся найти объяснение.

Неожиданно вместо победы 1:0 ты получаешь поражение 1:0. Это шокирует. Нам объясняли, как работает VAR. Похоже, нужна повторная консультация, потому что до сих пор ничего не ясно", – цитирует возмущенного Бенитеса Marca.

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