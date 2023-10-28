Довбик мог выводить Жирону вперед уже на 4-й минуте, но замкнул подачу с углового над перекладиной. В середине тайма Тапия огрызнулся дальним ударом – Гассанига забрал. Незадолго до перерыва Бамба ворвался в штрафную и стрелял с острого угла – аргентинский кипер каталонцев снова спас.

Жирона на последних минутах вырвала победу над Сельтой, вернув лидерство – Довбик не впечатлил, Цыганков вернулся

Сразу после отдыха Довбик имел фантастическую возможность записать свое имя в протокол – украинец опередил защитников после навеса с углового и головой замыкал в сетку, но на пути мяча оказался Гуайта. На экваторе второй сорокапятиминутки Гутьеррес разрядил свою пушку в считанных сантиметрах от левой стойки. На 83-й минуте Сельта забила, но арбитр зафиксировал фол в атаке (за мгновение до этого Гассанига оказался на газоне) и гол отменили. Уже в добавленное время Эррера пробил из-за пределов штрафной в дальний угол и мяч от стойки влетел в сетку. Выстраданная победа на классе, которая выводит Жирону на первую строчку Ла Лиги.