Головний тренер Сельти Рафа Бенітес вважає, що судді відібрали в його команди перемогу над Жироною.

Жирона обіграла Сельту завдяки голу в компенсований час, тому Довбик і Циганков стали лідерами Ла Ліги. Однак перед тим забила саме Сельта – суддя скасував гол через суперечливий фол проти голкіпера, а VAR не скоректував рішення.

Чемпіонська перемога Циганкова і Ко у відеоогляді матчу Жирона – Сельта

"Не хочу нічого казати, але я не розумію цього. Хтось розуміє? Неможливо пояснити. VAR десь існує, але я не знаю, що це, на що вони дивляться. Ми проаналізуємо гру і з Божою поміччю спробуємо знайти пояснення.

Несподівано замість перемоги 1:0 ти отримуєш поразку 1:0. Це приголомшує. Нам пояснювали, як працює VAR. Схоже, потрібна повторна консультація, бо досі нічого не ясно", – цитує обуреного Бенітеса Marca.

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