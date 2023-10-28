"З Божою поміччю спробуємо знайти пояснення": Бенітес розлючений скандальною перемогою українців у Прімері
Головний тренер Сельти Рафа Бенітес вважає, що судді відібрали в його команди перемогу над Жироною.
Жирона обіграла Сельту завдяки голу в компенсований час, тому Довбик і Циганков стали лідерами Ла Ліги. Однак перед тим забила саме Сельта – суддя скасував гол через суперечливий фол проти голкіпера, а VAR не скоректував рішення.
Чемпіонська перемога Циганкова і Ко у відеоогляді матчу Жирона – Сельта
"Не хочу нічого казати, але я не розумію цього. Хтось розуміє? Неможливо пояснити. VAR десь існує, але я не знаю, що це, на що вони дивляться. Ми проаналізуємо гру і з Божою поміччю спробуємо знайти пояснення.
Несподівано замість перемоги 1:0 ти отримуєш поразку 1:0. Це приголомшує. Нам пояснювали, як працює VAR. Схоже, потрібна повторна консультація, бо досі нічого не ясно", – цитує обуреного Бенітеса Marca.
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