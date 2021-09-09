"Петраков, как наставник сборной, возник потому, что тренеры, которые думают о своем будущем, о своем резюме – они, как правило, не рисковали. Тем более, что все видели нынешнее турнирное положение – три ничьи сами за себя говорят. И объективно никто не строил никаких иллюзий по поводу первого места. А второе есть второе.

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Что же касается Петракова, то в финансовом плане он для себя лично выиграет, имя его уже знает вся страна. Плюс он уже не молодой – ни много ни мало, а 64 года. То есть, для него данная ситуация однозначно беспроигрышная. И он молодец, не стал осторожничать – или пан, или пропал.

И мы знаем немало случаев, когда брали таких тренеров, и они добивались больших побед. Достаточно вспомнить примеры сборных Норвегии, Швеции. История сборной Дании под руководством Рихарда Меллер-Ниильсена на Евро-1992 уже стала легендой. А Аргентину вообще гинеколог тренировал (Карлос Сальвадор Билардо, – прим.), с которого все смеялись, но который взял и выиграл чемпионат мира в 1986-м году.

В отличие от Шевченко, от Реброва, у Петракова огромный опыт тренерской работы. Он уже 23 года в профессии, а если еще смотреть с позиции пиара, то на его стороне сейчас большинство людей. Особенно на фоне всей этой истории с непродлением контракта Андрея Шевченко. Петраков не рисуется, он просто добросовестно работает. Я очень давно знаю этого человека, он прошел очень сложный и тернистый путь, где было и безденежье, и много другого. Ему не было и сорока, когда его убрали из профессионального футбола, и он начал все сначала, работая с детьми. Редко кто может после такого падения так подняться. Петраков умеет ценить то, что у него есть. И это главное", – сказал Федорчук в комментарии FootBoom.

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