"Петраков, як наставник збірної, виник тому, що тренери, які думають про своє майбутнє, про своє резюме – вони, як правило, не ризикували. Тим більше, що всі бачили нинішнє турнірне становище – три нічиї самі за себе кажуть. І об'єктивно ніхто не будував жодних ілюзій щодо першого місця. А друге є друге.

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Що ж стосується Петракова, то у фінансовому плані він для себе особисто виграє, ім'я його вже знає вся країна. Плюс він вже не молодий – не багато, не мало, а 64 роки. Тобто, для нього ця ситуація однозначно безпрограшна. І він молодець, не став діяти обережно – або пан, або пропав.

І ми знаємо чимало випадків, коли брали таких тренерів, і вони домагалися великих перемог. Досить згадати приклади збірних Норвегії, Швеції. Історія збірної Данії під керівництвом Ріхарда Меллер-Ніільсена на Євро-1992 вже стала легендою. А Аргентину взагалі гінеколог тренував (Карлос Сальвадор Білардо, – прим.), з якого всі сміялися, але який взяв і виграв чемпіонат світу в 1986-му році.

На відміну від Шевченка, від Реброва, у Петракова величезний досвід тренерської роботи. Він вже 23 роки у професії, а якщо ще дивитися з позиції піару, то на його боці зараз більшість людей. Особливо на тлі всієї цієї історії з непродовження контракту Андрія Шевченка. Петраков не рисується, він просто сумлінно працює. Я дуже давно знаю цю людину, він пройшов дуже складний і тернистий шлях, де було і безгрошів'я, і ​​багато іншого. Йому не було і сорока, коли його прибрали з професійного футболу, і він почав все спочатку, працюючи з дітьми. Рідко хто може після такого падіння так піднятися. Петраков вміє цінувати те, що у нього є. І це головне", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

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