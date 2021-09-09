"Важнее ли схема игры сборной за кадры? А я должен вам позвонить по телефону и спрашивать, как играть? Или как?

"Игроки очень быстро сольют тренера": почему Петракова невозможно оправдать, а Шева мог бы сделать Украине услугу

Ну я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Почему я должен менять схему?

Вам казалось, что Соболь не сможет играть в центре? Но сыграл? Я поставил его, он сыграл. Или вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться", – выпалил Петраков на пресс-конференции.

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

Петраков – уже герой, навіть якщо не виведе Україну на ЧС-2022: самопожертва, Маліновський і відмова від конспектів Шеви