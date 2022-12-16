ФИФА решила расширить клубный ЧМ-2025 до 32 команд. Турнир состоится в июне, информирует официальный сайт организации.

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Турнир будет проводиться каждые четыре года. Окна для календаря международных матчей с 2025 года будут включать одно расширенное окно с четырьмя матчами в конце сентября и начале октября. Также матчи будут сыграны в ноябре, марте и июне.

Чтобы увеличить возможности команд из разных конфедераций играть друг с другом, ФИФА запустит товарищеские турниры – "Мировую серия ФИФА".

Напомним, клубный ЧМ-2023 состоится в Марокко. Соответствующее решение ФИФА приняла сегодня, 16 декабря.