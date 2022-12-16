ФІФА вирішила розширити клубний ЧС-2025 до 32 команд. Турнір відбудеться у червні, інформує офіційний сайт організації.

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Змагання проводитимуться кожні чотири роки. Вікна для календаря міжнародних матчів з 2025 року включатимуть одне розширене вікно з чотирма матчами наприкінці вересня та на початку жовтня. Також матчі будуть зіграні у листопаді, березні та червні.

Щоб збільшити можливості команд із різних конфедерацій грати один з одним, ФІФА запустить товариські турніри – "Світову серію ФІФА".

Нагадаємо, клубний ЧС-2023 відбудеться у Марокко. Відповідне рішення ФІФА ухвалила сьогодні, 16 грудня.