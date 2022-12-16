Второй год подряд турнир для сильнейших клубных команд со всех континентов состоится в феврале.

Клубный чемпионат мира обычно проводился в декабре, символически завершая футбольный год. Однако пандемия и ЧМ-2022 внесли свои коррективы. Как и год назад, Клубный ЧМ-2022 состоится в феврале следующего года.

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Конгресс ФИФА утвердил, что Мундиаль среди клубов будет проведен с 1 по 11 февраля 2023 года. Хозяином будет Марокко, которое уже имело такой опыт в 2013 и 2014 годах. В последний раз триумфатором турнира в этой стране становился Реал, который и в этом году будет среди участников.

Участники Клубного чемпионата мира в Марокко: Реал Мадрид (победитель Лиги чемпионов), Фламенго (победитель Копа Либертадорес), Сиэтл Саундерс (победитель ЛЧ КОНКАКАФ), Окленд Сити (победитель ЛЧ Океании), Видад (победитель африканской ЛЧ и хозяин турнира) (Египет (финалист африканской ЛЧ)), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия (победитель азиатской ЛЧ)).