"Было понятно, если я вернусь в Украину, то это будет не Динамо и не Шахтер. Все-таки у меня уже возраст. В Турции я мог тренироваться полтора месяца, а потом что-то заболит. Сейчас, слава Богу, все хорошо.

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Был ли интерес ко мне от других клубов после Сивасспора? Меня приглашали на просмотр в Чехию. Не хочу называть названия клубов. Это были и те, кто находился наверху турнирной таблицы, и середняки. Но я не хотел ехать на просмотр, так как не был уверен в своем колене.

Могу ли еще поиграть в Европе? Хотелось бы набрать свои лучшие кондиции. Поэтому все возможно. Хочется еще поехать поиграть в ту же Турцию. Там в 32 года можно спокойно ехать, если показываешь свой уровень. Там не смотрят в паспорт", – сказал Рыбалка в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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