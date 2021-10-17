"Було зрозуміло, якщо я повернуся в Україну, то це буде не Динамо і не Шахтар. Все-таки у мене вже вік. У Туреччині я міг тренуватися півтора місяця, а потім щось заболить. Зараз, слава Богу, все добре.

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Чи був інтерес до мене від інших клубів після Сівасспора? Мене запрошували на перегляд до Чехії. Не хочу називати клуби. Це були і ті, хто перебував вгорі турнірної таблиці, і середняки. Але я не хотів їхати на перегляд, тому що не був упевнений в своєму коліні.

Чи можу ще пограти в Європі? Хотілося б набрати свої найкращі кондиції. Тому все можливо. Хочеться ще поїхати пограти в ту ж Туреччину. Там в 32 роки можна спокійно їхати, якщо показуєш свій рівень. Там не дивляться в паспорт", – сказав Рибалка у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

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