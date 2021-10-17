Напередодні поїздки в Іспанію київське Динамо перемогло у Прем'єр-лізі ФК Львів. Якщо за рахунком все виглядало однозначно (4:1), то сам хід поєдинку не був простим для "біло-синіх". Про враження від матчу у Львові в бліц-інтерв'ю для Футбол 24 розповів півзахисник Динамо Олександр Андрієвський.

– Ми задоволені, заробили три пункти – це найважливіше, – каже Олександр.

– Динамо миттєво відреагувало на пропущений гол.

– Розуміли, що маємо зробити це якнайшвидше. Ми забили і це додало нам наснаги, почали краще почуватися у моральному плані. Стало набагато легше.

– Якби не зрівняли рахунок до перерви, то у другому таймі було б складніше перевернути гру?

– Скоріш за все, що так. Коли ти поступаєшся, результат тисне, треба створювати. А робити це було непросто через важке поле.

– Усі нарікання на газон Арени Львів таки небезпідставні?

– Не назву його жахливим. Не можу сказати, що воно найгірше… Просто ноги швидко підсідають, важко тут.

– Динамо атакувало, однак пропустило першим. Чи розмовляли з Віталієм Миколенком щодо його гри рукою у штрафному майданчику?

– Так, спілкувалися. Він каже, що дотик відчув. Але я переглянув на відео – Миколенко навіть не бачив удару, відвернувся спиною. Не знаю – це пенальті чи ні. Такий не зовсім вдалий момент.

– Сьогодні ви неодноразово розрізали захист суперника гострими передачами. Це хороший варіант пробратися через насичену оборону?

– Тренер завжди каже нам загострювати. Таким чином легше створювати моменти. Якщо катати м'яч назад, то розраховувати на гольові нагоди не доводиться.

– Протягом значної частини поєдинку гравці ФК Львів перебували ледве не всією командою за лінією м'яча.

– У принципі, ми очікували, що все буде саме так, що суперник гратиме від оборони. Це бойова команда, вони вийшли заряджені. Незважаючи на це, ми знаходили свої моменти і могли забивати більше.

– ФК Львів не дуже вдало виступає у цьому сезоні. Незважаючи на розгромну поразку сьогодні, львів'яни намагалися йти вперед. Чи заслуговує команда Олега Дулуба на своє місце у турнірній таблиці?

– Ні, думаю, ні. Повинні бути вище.

– Результат матчу Шахтар – Зоря здивував, мабуть, усіх. Не дивилися поєдинок конкурентів?

– Ні, ми перебували у польоті на шляху до Львова. Коли побачили рахунок, то трохи здивувалися, звичайно.

– Вже у середу на вас чекає гра з Барселоною. У фізичному плані команда встигне відновитися?

– Сподіваємося на це, побачимо. Маємо бути готовими.

– У Барселони зараз непростий період, команда Рональда Кумана не зовсім на ходу.

– Навіть не хочеться на це звертати увагу. На ходу вони чи ні. Це завжди Барселона, тому готуємося до зустрічі з одним із найбільш сильних суперників.

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