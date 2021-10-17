"Для всех было шоком, что Луческу начал тренировать Динамо. Я думал, что будет Скрипник или Шевченко, но стал Луческу. Это тренер, который всю жизнь был в Шахтере, последние 10 лет точно.

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Много было каких-то недоразумений, высказываний в адрес Динамо, даже когда мы чемпионами были, он постоянно пытался задеть, говорил: вот они нас не обыграли, какие они чемпионы.

Больше обиды было, но то, что мы видим, то что он с Динамо сделал за короткий промежуток времени – это говорит о том, что это тренер очень хороший, квалифицированный. Он большой тренер. Мне нравится смотреть на нынешнее Динамо, оно совсем другое чем то, что было до него.

Но Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу. У него сейчас 9-10 украинцев играет. У нас тогда наверное 4-5 играло. Защита был украинской. Лэнс был классным. Наше Динамо было сильнее, мне так кажется.

Но то, что Луческу за такой промежуток сделал с командой, которая Колосу проигрывала (1:3 в 2019 году, – прим.), не в обиду этому клубу. Сейчас есть дисциплина в команде. Они качественно разыгрывают мяч, Луческу заставляет не бить вперед, играть через пас, через пас выходить в атаку. Приятно за такой игрой наблюдать", – сказал Рыбалка в программе "ПРОФУТБОЛ Digital".

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