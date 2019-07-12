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Рыбалка – о начале карьеры в Динамо: Хотел играть именно за киевлян и ни о чем не жалею

15:09 58 Читати українською
Рыбалка – о начале карьеры в Динамо: Хотел играть именно за киевлян и ни о чем не жалею
Сергей Рыбалка / SivassporKulubu

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал о начале своей профессиональной карьеры и решении присоединиться к академии Динамо.

"Это было в детской школе. Меня пригласили сыграть за Шахтер финальную часть. Я уехал, сыграл там матче. Тогда появились предложения из Шахтера и Динамо. Поскольку у меня всегда сердце ближе лежало в Динамо, хотелось попасть именно в эту команду. Поэтому, когда пришлось выбирать, я выбрал Динамо.

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Сначала я поехал в Маккаби с Кандауровым, он там раньше играл. Думал, остаться. Но президенты не сошлись по некоторым вопросам. Когда мы вылетали, мне позвонили и сказали: "Приезжай в Динамо просто посмотри базу, инфраструктуру".

До этого я никогда не был в Киеве. Конечно, я согласился. Поехал посмотреть базу. Когда приехал, сразу сказал, что хочу здесь остаться. Потренировался и буквально через 1-2 дня подписал контракт с Динамо.

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Хотелось выбрать другой клуб? Нет, об этом даже не думал. Меня полностью устраивает, как все было в Динамо. Я ни о чем не жалею, это был мой выбор", – рассказал Рыбалка в интервью SportTravellerUA.

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