Рибалка – про початок кар'єри в Динамо: Хотів грати саме за киян і ні про що не жалкую

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка розповів про початок своєї професійної кар'єри і рішення приєднатися до академії Динамо.

"Це було в дитячій школі. Мене запросили зіграти за Шахтар фінальну частину. Я поїхав, зіграв там матчі. Тоді з'явилися пропозиції з Шахтаря і Динамо. Оскільки у мене завжди серце ближче лежало до Динамо, хотілося потрапити саме в цю команду. Тому, коли довелося вибирати, я вибрав Динамо.

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Спочатку я поїхав в Маккабі Хайфа з Кандауровим, він там раніше грав. Думав, залишитися. Але президенти не зійшлися щодо деяких питань. Коли ми вилітали, мені подзвонили і сказали: "Приїжджай в Динамо просто подивися базу, інфраструктуру".

До цього я ніколи не був в Києві. Звичайно, я погодився. Поїхав подивитися базу. Коли приїхав, відразу сказав, що хочу тут залишитися. Потренувався і буквально через 1-2 дня підписав контракт з Динамо.

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Чи хотілося вибрати інший клуб? Ні, про це навіть не думав. Мене повністю влаштовує, як все було в Динамо. Я ні про що не шкодую, це був мій вибір", – розповів Рибалка в інтерв'ю SportTravellerUA.