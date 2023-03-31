Россиянин попытался унизить латвийцев, которые поддерживали свою сборную в поединке отбора к Евро-2024 против Уэльса, но что-то пошло не так.

Матч отбора к Евро-2024 Уэльс – Латвия транслировался на России, поэтому местный комментатор решил унизить латвийских болельщиков, которые просто поддерживали свою команду.

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"Вы слышите, да? Я примерно представляю, что за контингент скандирует название страны-гостя в этом матче. Это те самые прибалтийские ребята, которые не очень то на свою родину рассчитывают", – начал лепетать комментатор, когда услышал скандирование "Латвия, Латвия".

Очень быстро это сменилось знаменитой песней о Путине. Почему-то российский комментатор не нашел, что сказать, когда по стадиону раздавалось такое неприятное для оккупантов пение. Добавим, что игра завершилась минимальной победой Уэльса (1:0).

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