"Русский мир" нам не нужен", – глава Динамо Брест выступил против объединения чемпионатов Беларуси и России

Председатель брестского Динамо Александр Зайцев прокомментировал возможное объединение чемпионатов Беларуси и России.

"Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира".

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Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно", – сказал Зайцев Прессбол.

Напомним, сейчас в СМИ активно распространяется информация о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

В составе брестского Динамо выступают украинцы Артем Милевький, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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