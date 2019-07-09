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"Русский мир" нам не нужен", – глава Динамо Брест выступил против объединения чемпионатов Беларуси и России

10:50 78 Читати українською
"Русский мир" нам не нужен", – глава Динамо Брест выступил против объединения чемпионатов Беларуси и России
Александр Зайцев / ФК Динамо Брест

Председатель брестского Динамо Александр Зайцев прокомментировал возможное объединение чемпионатов Беларуси и России.

"Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира".

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Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно", – сказал Зайцев Прессбол.

Напомним, сейчас в СМИ активно распространяется информация о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

В составе брестского Динамо выступают украинцы Артем Милевький, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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Алексей Хобленко Алексей Хобленко Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест Александр Зайцев Мир
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