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"Русский мир" нам не потрібен", – голова Динамо Брест виступив проти об`єднання чемпіонатів Білорусі та Росії

10:50 509 Читать на русском
"Русский мир" нам не потрібен", – голова Динамо Брест виступив проти об`єднання чемпіонатів Білорусі та Росії
Олександр Зайцев / ФК Динамо Брест

Голова брестського Динамо Олександр Зайцев прокоментував можливе об'єднання чемпіонатів Білорусі та Росії.

"Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, переслідують не тільки спортивні цілі. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского мира".

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Витівка з залученням клубів з колишніх радянських республік до складу РПЛ з того ж ряду. Їм це важливо, нам – шкідливо", – сказав Зайцев Прессбол.

Нагадаємо, наразі у ЗМІ активно розповсюджується інформація щодо можливого об'єднання чемпіонатів Росії та Білорусі.

У складі брестського Динамо виступають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

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