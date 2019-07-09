"Русский мир" нам не потрібен", – голова Динамо Брест виступив проти об`єднання чемпіонатів Білорусі та Росії

Голова брестського Динамо Олександр Зайцев прокоментував можливе об'єднання чемпіонатів Білорусі та Росії.

"Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, переслідують не тільки спортивні цілі. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского мира".

Данченко: Якщо Ракицький наважився на переїзд в Росію, чому я повинен був відмовлятися?

Витівка з залученням клубів з колишніх радянських республік до складу РПЛ з того ж ряду. Їм це важливо, нам – шкідливо", – сказав Зайцев Прессбол.

Нагадаємо, наразі у ЗМІ активно розповсюджується інформація щодо можливого об'єднання чемпіонатів Росії та Білорусі.

У складі брестського Динамо виступають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали