Данченко: Если Ракицкий решился на переезд в Россию, почему я должен был отказываться?

Украинский защитник Рубина Олег Данченко объяснил, почему перешел в российский чемпионат.

"Конечно я понимал, какую реакцию вызовет мой переезд в Россию. Однако, общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского – значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?

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Ракицкий не вызывается в сборную? И для меня дорога туда теперь закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина примирятся.

Я не оставляю надежды, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну, как, например, можно не вызывать Ярослава Ракицкого? Это все политика. Такой футболист точно пригодился бы национальной команде", – цитирует Данченко Sovsport.ru.

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