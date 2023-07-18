Болельщики из фанатской группировки "Кроты" категорически высказались относительно Алексея Гая, который будет работать в донецкой команде.

Как сообщалось ранее, тренерский штаб Шахтера пополнился очередным специалистом. Ассистентом Патрика ван Леувена стал бывший помощник Романа Григорчука в Черноморце Алексей Гай.

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Однако, не всем это назначение пришлось по душе. Ультрас Шахтера четко и однозначно озвучили свое отношение к новому-старому знакомому. "Русский черт", – написали фанаты в своих социальных сетях.

Напомним, болельщики Шахтера не могут простить Гаю (который в свое время дважды выступал в составе "горняков") его скандальное интервью, в котором он заявил, что не видит в России агрессора.

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