"Наша краткосрочная цель – выход в еврокубки. Сложно пока представить, что будет после окончания сезона – мы заранее все оформим, не выполним эту задачу или все сделаем героически в последнем туре. Анализ будем проводить уже после всех матчей, а сейчас об этом говорить еще не готов.

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А в длительной перспективе мы хотим построить и клуб, и команду, которая будет постоянно пробиваться в еврокубки и не вылетать в первых раундах, а достойно представлять Украину на международной арене. И набирать очки в копилку таблицы коэффициентов", – сказал Русол в комментарии Tribuna.com.

К слову, нынешний сезон днепряне начали довольно успешно. После четырех туров подопечные Игора Йовичевича набрали 7 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы.

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