"Наша короткострокова мета – вихід у єврокубки. Складно поки уявити, що буде після закінчення сезону – ми заздалегідь все оформимо, не виконаємо це завдання або все зробимо героїчно в останньому турі. Аналіз будемо проводити вже після всіх матчів, а зараз про це говорити ще не готовий.

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А довгостроково ми хочемо побудувати і клуб, і команду, яка буде постійно пробиватися в єврокубки і не вилітати в перших раундах, а гідно представляти Україну на міжнародній арені. І набирати очки в скарбничку таблиці коефіцієнтів", – сказав Русол у коментарі Tribuna.com.

До слова, нинішній сезон дніпряни почали доволі успішно. Після чотирьох турів підопічні Ігора Йовічевіча набрали 7 очок та розташувалися на п'ятій сходинці турнірної таблиці.

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