Русол назвал причину, почему СК Днепр-1 не претендует на еврокубки

СК Днепр-1 по правилам УЕФА не сможет играть в еврокубках / Фото СК Днепр-1

Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол скептически оценил шансы выступления новичка УПЛ на евроарене следующего сезона.

"В регламенте УЕФА четко указано, что на момент старта сезона, в котором клуб лицензируется в еврокубки, ему должно быть 3 года. А мы, как юридическое лицо, существуем 2 года и 3 месяца", – сказал Русол в шоу ТаТоТаке.

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Напомним, СК Днепр-1 за 2 сезона сумел подняться из Второй лиги в элитный дивизион.

После двух туров чемпионата Украины днепряне занимают 4-е место, имея в активе 4 очка. Следующим соперником СК Днепр-1 будет Десна. Матч состоится 11 августа, начало в 17:00.

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