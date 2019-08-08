Русол назвал причину, почему СК Днепр-1 не претендует на еврокубки

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Безлад, що врятував клуб і дружба з росіянами: ультрас ЦСКА Софія "Сектор Г" – Зорю очікує пекло
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Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – ДинамоЛига чемпионов — 7 авг 912
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АЗ – "міцний горішок" у процесі перебудови: експрес-представлення суперника Маріуполя в Лізі ЄвропиЛига Европы — 7 авг 173
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"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити ДинамоИнтервью — 7 авг 964
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