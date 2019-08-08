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Русол назвав причину, чому СК Дніпро-1 не претендує на єврокубки

06:30 932 Читать на русском
Русол назвав причину, чому СК Дніпро-1 не претендує на єврокубки
СК Дніпро-1 за правилами УЄФА не зможе грати у єврокубках / Фото СК Дніпро-1

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол скептично оцінив шанси виступу новачка УПЛ на євроарені наступного сезону.

"У регламенті УЄФА чітко вказано, що на момент старту сезону, в якому клуб ліцензується в єврокубки, йому повинно бути 3 роки. А ми, як юридична особа, існуємо 2 роки і 3 місяці", – сказав Русол у шоу ТаТоТаке.

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Нагадаємо, СК Дніпро-1 за 2 сезони зумів піднятись з Другої ліги до елітного дивізіону.

Після двох турів чемпіонату України дніпряни посідають 4-ту сходинку, маючи в активі 4 очки. Наступним суперником СК Дніпро-1 буде Десна. Матч відбудеться 11 серпня, початок о 17:00.

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Ліга Європи Андрій Русол Андрій Русол СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Андрій Русол
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