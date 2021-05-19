Киевское Динамо получит значительное кадровое усиление по возвращении большого количества игроков, которые провели сезон 2020/21 в аренде.

Динамо на своем официальном сайте объявило о возвращении сразу 13 игроков, которые провели сезон 2020/21 в аренде.

Динамо официально попрощалось с Бэлуцэ

К игрокам первой команды присоединятся: Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевский, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо. Тренерский штаб планирует их взять на предсезонный сбор. Добавим, что аренда Русина в Легию была рассчитана до конца 2021 года, но нападающий рассорился с руководством клуба.

Отмечается, что судьба других игроков, которые еще не вернулись из аренды, будет решена позже. В частности, Фран Соль, который продолжит выступления за Тенерифе в текущем сезоне.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу