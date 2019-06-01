Русин получил травму и покинул расположение молодежной сборной Украины

Лига чемпионов — 17:50 352
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Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)
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"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТПИспания — 16:15 500
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Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофеИспания — 14:13 806
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Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонівЛига чемпионов — 14:01 100
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Шевченко с флагом Украины, слезы Роналду и первая неудача Клоппа – какими были финалы ЛЧ между командами из одной страныЛига чемпионов — 10:06 304