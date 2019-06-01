toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Русин получил травму и покинул расположение молодежной сборной Украины

15:49 66 Читати українською
Русин получил травму и покинул расположение молодежной сборной Украины
Назарий Русин / Футбол 24

Нападающий Динамо Назарий Русин получил повреждение и покинул сборную Украины U-21.

Форвард только вчера, 31 мая, прибыл в лагерь молодежной сборной Украины, но после консультации с врачами покинул расположение команды.

Квалификация к Евро-2020: сборная Украины собралась в полном составе

Русин имеет повреждения спины, сообщает Dynamo.kiev.ua. Серьезность повреждения и сроки восстановления будут известны после прохождения медосмотра.

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на турнир памяти Лобановского

Напомним, сборная Украины U-21 примет участие в мемориале имени Валерия Лобановского. Подопечные Ротаня в первом матче сыграют против сверстников из Кипра, поединок состоится 3 июня.

blog_ava
Динамо подпишет ганского хавбека Кадири, – СМИ
00:20
1190
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины U-21 Мемориал Лобановского Украина U-21 Украина U-21 Назарий Русин Назарий Русин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
8
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук