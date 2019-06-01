Русин получил травму и покинул расположение молодежной сборной Украины

Нападающий Динамо Назарий Русин получил повреждение и покинул сборную Украины U-21.

Форвард только вчера, 31 мая, прибыл в лагерь молодежной сборной Украины, но после консультации с врачами покинул расположение команды.

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Русин имеет повреждения спины, сообщает Dynamo.kiev.ua. Серьезность повреждения и сроки восстановления будут известны после прохождения медосмотра.

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на турнир памяти Лобановского

Напомним, сборная Украины U-21 примет участие в мемориале имени Валерия Лобановского. Подопечные Ротаня в первом матче сыграют против сверстников из Кипра, поединок состоится 3 июня.