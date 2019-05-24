Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на турнир памяти Лобановского

Тренер молодежки Руслан Ротань назвал список игроков, которые заявлены на Мемориал Лобановского.

Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань назвал список из 22-х фамилий. Также в резервном списке находится еще группа футболистов, три из которых будут довызваны позже, передает официальный сайт ФФУ.

Мазур не поедет на общий сбор национальной и молодежной команд, – СМИ

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Олег Белик (Александрия), Андрей Кожухар (Черноморец).

Защитники: Евгений Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба – Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг Лиссабон, Португалия)

Полузащитники: Дмитрий Криськив, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов (все – Шахтер), Богдан Билошевский, Ахмед Алибеков, Евгений Смирний (все – Динамо), Артем Козак (Арсенал-Киев), Максим Лунев, Богдан Леднев (обидва – Зоря), Александр Назаренко (СК Днепр-1).

Нападающие: Евгений Исаенко, Назарий Русин (оба – Динамо), Владислав Вакула (Мариуполь).

Свой сбор перед домашним международным турниром молодежная сборная Украины начнет 31 мая.

Испанский Луго оригинально сменил тренера – украинец Лебеденко стал одной из причин, и это уже 40-й наставник сезона

Сам турнир пройдет с 3 по 5 июня в Киеве. На этот раз в соревнованиях примут участие молодежные сборные Украины, Кипра, Болгарии и Израиля. В полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с киприотами, а болгары – с израильтянами.

Отметим, что матчи с участием сборной Украины пройдут на НСК Олимпийский. Два других поединка состоятся на НТК им. В. Банникова.