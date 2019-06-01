Русин отримав травму та покинув розташування молодіжної збірної України

Нападник Динамо Назарій Русин зазнав пошкодження та покинув збірну України U-21.

Форвард лише вчора, 31-го травня, прибув у табір молодіжної збірної України, але після консультації з лікарями покинув "жовто-синю" команду.

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Русин має пошкодження спини, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Серйозність ушкодження та терміни відновлення будуть відомі після проходження медогляду.

Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на турнір пам'яті Лобановського

Нагадаємо, збірна України U-21 візьме участь у меморіалі імені Валерія Лобановського. Підопічні Ротаня у першому матчі зіграють проти однолітків з Кіпру, поєдинок відбудеться 3-го червня.