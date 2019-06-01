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Русин отримав травму та покинув розташування молодіжної збірної України

15:49 501 Читать на русском
Русин отримав травму та покинув розташування молодіжної збірної України
Назарій Русин / Футбол 24

Нападник Динамо Назарій Русин зазнав пошкодження та покинув збірну України U-21.

Форвард лише вчора, 31-го травня, прибув у табір молодіжної збірної України, але після консультації з лікарями покинув "жовто-синю" команду.

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Русин має пошкодження спини, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Серйозність ушкодження та терміни відновлення будуть відомі після проходження медогляду.

Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на турнір пам'яті Лобановського

Нагадаємо, збірна України U-21 візьме участь у меморіалі імені Валерія Лобановського. Підопічні Ротаня у першому матчі зіграють проти однолітків з Кіпру, поєдинок відбудеться 3-го червня.

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Динамо Динамо Збірна України U-21 Меморіал Лобановського Україна U-21 Україна U-21 Назарій Русин Назарій Русин
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