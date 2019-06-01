Квалификация к Евро-2020: сборная Украины собралась в полном составе

Игроки, вызванные в сборную Украины из отечественного чемпионата, прибыли в лагерь национальной команды.

17 футболистов сборной Украины, которые выступают в УПЛ, присоединились к лагерю национальной команды в Харькове. Сегодня вечером состоится первая тренировка команды Шевченко в полном составе, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, сборная Украины встретится с национальными командами Сербии и Люксембурга в отборе к Евро-2020 соответственно. Первый поединок состоится во Львове 7 июня. Начало запланировано на 21:45. Стране-карлику подопечные Шевченко также будут противостоять в столице Галичины, но уже 10-го июня, поединок также начнется в 21:45.

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К слову, после двух туров квалификации к Евро-2020 сборная Украины занимает первое место группы В, имея в активе 4 очка благодаря победе над Люксембургом и ничьей с Португалией.