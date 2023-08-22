"У Європі Русиним цікавиться не лише Сандерленд. Лідер Зорі вирушив із командою на матч плей-офф раунду Ліги Європи проти Славії та повноцінно тренується з клубом.

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За інформацією ТаТоТаке, окрім конкретної пропозиції від Сандерленда (як мінімум третьої за ліком від англійців), 25-річним вінгером та форвардом цікавиться один із клубів бельгійської Ліги Жупіле.

Що ж до анонсованого в пресі переходу до Шахтаря, то на сьогодні його ймовірність вкрай мала. Наші джерела у донецькому клубі спростовують те, що перемовини щодо Русина вийшли на просунуту стадію", – повідомляє ТаТоТаке.

Раніше йшлося про торги між Сандерлендом і Зорею. Клуб Чемпіоншипу нібито пропонував за Русина 2-3 млн євро+відсоток з майбутнього продажу, але бос луганців Євген Геллер вибивав кращі умови.

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