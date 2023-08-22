Украинский полузащитник Максим Хлань отправился на просмотр в гданьскую Лехию, сообщает польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале.

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Ранее 20-летний футболист пробовал зарекомендовать себя в познанской Варте и Легии, однако не впечатлил наставников команд. К слову, за Лехию уже выступают два украинца – голкипер Бодан Сарнавский и полузащитник Иван Желизко. Кроме того, недавно к команде присоединился экс-лидер Кривбасса Рифет Капич.

Напомним, Хлань в июле в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей, которая заставляла его пролонгировать соглашение. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Добавим, что Лехия выступает во втором дивизионе Польши, поскольку в прошлом сезоне стала предпоследней в Экстраклясе.

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