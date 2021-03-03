Польша, Кубок Польши, 1/4 финала

Легия – Пяст – 1:2

Голы: Лопеш, 67 – Сверчок, 7, Тиагу Алвеш, 78

Петряк голом не спас Фехервар от потери очков

Гости неожиданно повели в счете уже в дебюте поединка. Это Якуб Сверчок воспользовался хаосом в обороне варшавцев, обыграл двух защитников и отправил мяч в ворота. Во втором тайме наставник Легии решил усилить атакующую линию и выпустил в том числе и Назария Русина, для которого этот поединок стал дебютным. Однако, джокером стал Рафаэль Лопеш, головой замкнувший прострел Младеновича. Но решающее слово было за гостями. На 78-й минуте фатально провалился Артем Шабанов (вышел в старте) и позволил забить Тиагу Алвешу. Далее идет Пяст.

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