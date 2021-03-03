Фехервар украинца Ивана Петряка снова потерял очки в чемпионате Венгрии. "Види" на своем поле не справились с Пакшем.

Венгрия, Национальный чемпионат І, 24-й тур

Фехервар – Пакш – 2:2

Голы: Петряк, 11, Зивзивадзе, 64 – Гарасти, 78, 85

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Активный старт гранда привел к быстрому мячу. Голом уже на 11-й минуте отличился Петряк. А во втором тайме удвоил преимущество Фехервара грузинский форвард Буду Зивзивадзе. Тренерский штаб "Види", очевидно, поверил в близкую победу и снял атакующее трио Ури-Петряк-Зивзивадзе.

Однако, это имело негативные последствия. Сыграл джокер Пакша – Жолт Гарасти, который появился на поле после перерыва, оформил дубль за 7 минут в эндшпиле поединка на стадионе Шоштой.

После результативной ничьей Фехервар остался на 3-й позиции в чемпионате, однако отставание от Академии Пушкаша теперь составляет 5 очков.

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