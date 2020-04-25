Русин назвал главное условие для полноценного возобновления сезона

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин поделился мыслями относительно повышенного травматизма футболистов после длительной вынужденной паузы.

"Легко ли будет влиться в сезон после завершения карантина? Считаю, обязательно нужно будет провести сборы, потому что могут быть травмы.

Русин описал основные проблемы индивидуальных тренировок

Заниматься самостоятельно – это одно дело, а когда ты с командой, то тренировки более интенсивные, поэтому есть риск повреждений", – сказал Русин в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Назарий в текущем сезоне УПЛ провел 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Осенью он защищал цвета луганской Зари, а зимой вернулся в Динамо.

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