toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Русин назвал главное условие для полноценного возобновления сезона

21:39 33 Читати українською
Русин назвал главное условие для полноценного возобновления сезона
Назарий Русин / Фото из открытых источников

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин поделился мыслями относительно повышенного травматизма футболистов после длительной вынужденной паузы.

"Легко ли будет влиться в сезон после завершения карантина? Считаю, обязательно нужно будет провести сборы, потому что могут быть травмы.

Русин описал основные проблемы индивидуальных тренировок

Заниматься самостоятельно – это одно дело, а когда ты с командой, то тренировки более интенсивные, поэтому есть риск повреждений", – сказал Русин в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Назарий в текущем сезоне УПЛ провел 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Осенью он защищал цвета луганской Зари, а зимой вернулся в Динамо.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
Главные новости футбола 24 апреля: Дисквалификация Хачериди, скандал в Нидерландах, охота на лидеров Динамо и Шахтера
07:00
441
Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
41
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук