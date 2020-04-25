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Русин описал основные проблемы индивидуальных тренировок

09:27 5 Читати українською
Русин описал основные проблемы индивидуальных тренировок
Назарий Русин / фото В. Раснера

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин рассказал о поддержке физической формы в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"В целом с настроем нормально, стараюсь выполнять программу, предоставленную тренерским штабом. Но, конечно, если тренироваться одному или по двое, как наши ребята, которые ездят на базу, то нет привычных эмоций, не получится пошутить, посмеяться.

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Думаю, что даже нет такой мотивации тренироваться, если сравнивать с командными занятиями. Да, конечно, ты выкладываешься насколько можешь, но не так, как на тренировках с одноклубниками, когда каждый максимально отдается и доказывает", – заявил форвард в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что УПЛ ушла на вынужденную паузу 16 марта. Карантин в Украине продлится минимум до 11 мая.

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Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин
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