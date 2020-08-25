Русин и Вантух переболели коронавирусом и присоединились к тренировкам Динамо, – СМИ

Вторая лига — 24 авг 3610
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Карпаты официально назначили нового главного тренера – команду возглавил знаковый экс-игрок "львов"
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"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив ХайнкесаОвертайм — 24 авг 2797
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Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонівОвертайм — 24 авг 4624
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"Рудаков поставив мене у ворота": він взяв пенальті від Тайсона та Марлоса і до останнього вірив, що гратиме в ДинамоИнтервью — 24 авг 9975
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ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного герояЛига чемпионов — 24 авг 34491