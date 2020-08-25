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Русин и Вантух переболели коронавирусом и присоединились к тренировкам Динамо, – СМИ

00:01 - Читати українською
Русин и Вантух переболели коронавирусом и присоединились к тренировкам Динамо, – СМИ
Назарий Русин / Фото ФК Динамо

Игроки киевского Динамо наконец выздоровели от страшной болезни.

Назарий Русин и Роман Вантух уже вернулись в расположение команды, сообщает Динамомания.

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По информации источника, игроки уже полностью выздоровели от коронавируса и вернулись к тренировкам – их тесты на СOVID-19 были отрицательными.

Напомним, Русин пропустил победный матч Динамо против Олимпика (4:1) именно из-за коронавируса. В сезоне 2019/20 Назарий выступал за Зарю на правах аренды. Роман Вантух провел первую часть прошлого сезона в Олимпике, а вторую – в Александрие.

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Теги
коронавирус Роман Роман Вантух Динамо Киев Динамо Киев Назарий Назарий Русин
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