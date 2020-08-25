Русин і Вантух одужали від коронавірусу та приєднались до тренувань Динамо, – ЗМІ

Назарій Русин і Роман Вантух вже повернулись у розташування команди, повідомляє Динамоманія.

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За інформацією джерела, гравці вже повністю одужали від коронавірусу та готові до тренувань – їхні останні тести на СOVID-19 були негативними.

Нагадаємо, Русин пропустив переможний матч Динамо проти Олімпіка (4:1) саме через коронавірус. У сезоні 2019/20 Назарій виступав за Зорю на правах оренди. Роман Вантух провів першу частину минулого сезону в Олімпіку, а другу – в Олександрії.

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