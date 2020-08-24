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Бывший легионер Динамо подписал контракт с бронзовым призером чемпионата Австрии

24 августа 23:47 - Читати українською
Бывший легионер Динамо подписал контракт с бронзовым призером чемпионата Австрии
Лука Лочошвили / Сайт Вольфсберга

Защитник Лука Лочошвили продолжит карьеру в ведущей команде австрийской Бундеслиги.

Грузин подписал двухлетний контракт с Вольфсбергом, информирует официальный сайт "волков". Детали соглашения с Динамо Тбилиси не сообщаются.

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Лочошвили воспитывался именно в столице Грузии, после чего присоединился к киевскому Динамо в августе 2017 года. Он не провел ни одного матча за основу "бело-синих" и дважды был отправлен в аренду. В январе этого года киевляне разорвали контракт с центрбеком, поэтому он вернулся в Тбилиси. Дела 22-летнего центрбека в родном Динамо пошли лучше – 11 матчей в основе, один гол.

Добавим, что Вольфсберг по итогам прошлого сезона завоевал бронзовые медали австрийской Бундеслиги.

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