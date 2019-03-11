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Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

12:42 89 Читати українською
Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
Луи ван Гал / Соцсети

Луи ван Гал больше не будет принимать предложения по тренерской работе.

"Я заканчиваю тренерскую карьеру. Моя жена прекратила работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня за границей. Я обещал ей, что уйду на пенсию в 55 лет.

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Сейчас мне больше 65-ти. Я не могу продолжать вечно. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она очень счастлива", – цитирует ван Гала AS.

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К слову, за свою тренерскую карьеру ниделандець работал с Аяксом, Барселоной, Баварией, АЗ, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов. В активе наставника ряд трофеев, среди которых Лига чемпионов 1995 года с Аяксом.

Теги
Мир Нидерланды Нидерланды Луи ван Гал Луи ван Гал
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