Наставник Дерби Каунти Уэйн Руни вспомнил, как начинал карьеру, и рассказал, почему стал тренером.

"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой.

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Они сказали: "Алекс на телефоне, Манчестер Юнайтед хочет тебя подписать". Я ответил: "Скажите ему, чтобы он отвалил. Я хочу играть за Эвертон".

Тренерство? Буду откровенным, я занялся этим именно из-за Манчестер Юнайтед", – сказал Руни в интервью The Sun .

Заметим, "красные дьяволы" как раз находятся в поисках замены Ральфу Рангнику, контракт которого истекает летом. Соглашение Уэйна с Дерби Каунти рассчитано до следующего года.