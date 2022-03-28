Руни намекнул на готовность возглавить Манчестер Юнайтед
Наставник Дерби Каунти Уэйн Руни вспомнил, как начинал карьеру, и рассказал, почему стал тренером.
"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой.
Жертва Яремчука стала фаворитом на должность главного тренера Манчестер Юнайтед
Они сказали: "Алекс на телефоне, Манчестер Юнайтед хочет тебя подписать". Я ответил: "Скажите ему, чтобы он отвалил. Я хочу играть за Эвертон".
Тренерство? Буду откровенным, я занялся этим именно из-за Манчестер Юнайтед", – сказал Руни в интервью The Sun.
Заметим, "красные дьяволы" как раз находятся в поисках замены Ральфу Рангнику, контракт которого истекает летом. Соглашение Уэйна с Дерби Каунти рассчитано до следующего года.
Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед