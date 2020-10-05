"Джейдон Санчо – топ-футболист, но мне кажется странным, что он является главной целью МЮ. Зачем платить около 100 млн фунтов за игрока, похожего на тех, кто уже есть в команде?

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В МЮ есть Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, а как приезд Санчо повлияет на положение Мейсона Гринвуда, игрока почти такого же возраста, который выступает на той же позиции?

Я бы лучше потратил 100 млн на подписание Харри Кейна. Да, это будет очень сложно или даже невозможно, но Юнайтед – команда, которая всегда должна пытаться купить лучших. Кейн – именно тот, кто нужен Сульшеру, как и Эрлинг Холланд, которого потеряли в прошлом году. Настоящая "девятка".

Мало кто подходит под такое описание и играет на элитном уровне. Но шансы МЮ побороться за титул с таким футболистом выросли бы", – цитирует Руни The Times.

Стоит отметить, вингер Боруссии Д Джейдон Санчо в сезоне 2019/20 провел 44 матча, в которых отметился 20 голами и 20 ассистами. Кейн сыграл в прошлом сезоне АПЛ 29 матчей (18 голов, два ассиста).

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