Сборная Румынии U-21 потеряла одного игрока и работника технического персонала из-за COVID-19, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Инфицированных сразу изолировали. Также было принято решение об отстранении тренерского штаба во главе с легендой Серии А Адрианом Муту, из-за контактов с заболевшим работником.

Напомним, румыны являются прямым конкурентом молодежной комманды Украины за выход на Евро U-21. За три тура до завершения квалификации подопечные Ротаня уступают соперникам 6 очков.

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